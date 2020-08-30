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Çarşamba’da ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ etkinlikleri

SAMSUN HABERLERİ  | 30.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Çarşamba Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Çarşamba Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çarşamba Kaymakamlığı ve Çarşamba Belediyesi’nin çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Belediye Meydanı’ndaki tören son buldu. Tören sonrası katılımcılar, şehitliğe ziyarette bulundular.
Fiziksel mesafe ve maske kurallarının gözetildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri, jandarma ve emniyet mensupları katılım sağladı.

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Samsun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:21
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:44

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Atakum
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