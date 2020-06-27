YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba’da binlerce öğrencinin YKS heyecanı

Çarşamba’da binlerce öğrencinin YKS heyecanı

SAMSUN HABERLERİ  | 27.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Tüm ülke genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını Çarşamba ilçesinde öğrenciler kadar veliler de okul bahçesinde sınav boyunca bekleyerek yaşadılar.Samsun’un Çarşamba ilçesinde binlerce öğrenci bugün sabah saatlerinde YKS için okulların yolunu tuttu.

Tüm ülke genelinde milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını Çarşamba ilçesinde öğrenciler kadar veliler de okul bahçesinde sınav boyunca bekleyerek yaşadılar.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde binlerce öğrenci bugün sabah saatlerinde YKS için okulların yolunu tuttu. Velileri ile birlikte heyecan dolu bekleyiş içerisinde okul binasının önünde sınav salonuna giriş saatini bekleyen öğrenciler, saatlerin 09.30 olmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralları gözetilerek ve ellerin dezenfekte edilmesinin ardından yapılan kimlik kontrolü ile sınav salonuna alındılar.
Büyük heyecan yaşadıkları gözlemlenen öğrenciler, saatler 10.15’i göstermesiyle birlikte ilk oturumdaki soruları yanıtlamaya çalışırken, veliler ise okul bahçelerinde büyük heyecan içerisinde beklediler. Veliler, korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin ders çalışmalarında kısmen aksakların olmasına rağmen sınav maratonuna iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederlerken, sınav yapılacak okulların önünde emniyet güçlerinin almış olduğu önlemler ve ÖSYM’nin sınav alanına girişlerde uyguladığı kurallarının yerinde olduğunu belirttiler.
YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15’te başlayıp, 13.00’te tamamlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
02:55
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Dereköy Muşta Eczanesi
Ilkadim
Hocaoğlu Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.