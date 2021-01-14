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Çarşamba’da ilk aşılama gerçekleşti

14.01.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Kovid-19 aşılarının Samsun’un Çarşamba ilçesine gelmesiyle birlikte ilk olarak Aile Sağlığı Merkezi Müdürü Dr.

Kovid-19 aşılarının Samsun’un Çarşamba ilçesine gelmesiyle birlikte ilk olarak Aile Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Şevki Gülay ve sağlık çalışanları aşı oldu.
Çin’den Türkiye’ye getirilen ve illere dağıtımı gerçekleşen CoronaVac aşısı, Çarşamba İlçesi Aile Sağlığı Merkezi’nde de uygulanmaya başlandı. Aşıyı ilk yapılan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, açıklamalarda bulundu. Toplum bağışıklığının kazanılması noktasında aşının gerekliliğinin altını çizen Dr. Gülay, "Daha önce benzer aşılar yaptırdığında alerjik reaksiyon yaşamış olanların bunu ifade etmeleri, doktora danışarak özellikle hastane ortamlarında yaptırmak istiyorlarsa yaptırmaları gerekebilir. Onun dışında toplumun bağışıklığının kazanılmasında neredeyse yüzde 70’inin aşı olması gerekiyor" dedi.
Kullanılan aşı hakkında bilgi veren Sağlık Müdürü Şevki Gülay, "Uzun zamandır bir pandemi ile uğraşıyoruz. Bu tür durumlarda bu virüsün ortadan kalkmasını beklemek hem psikolojimizi etkiler hem de sağlımızı riske atmış oluruz. Bu virüsün ne zaman ortadan kalkacağı belli değil. Virüsten ya da pandemiden kurtulmanın ilk ve en iyi yöntemi aşıdır. 2. yöntem belki tedavidir ama tedavi sürecinde elde edilecek olan ilaçların piyasaya sürülmesi ve güvenli bir şekilde kullanılması uzun zaman alacaktır. Şu anda uygulanan aşı Türkiye’ye gelmiş ve sağlık personelinden başlanarak uygulanmaya başlamıştır. Yöntem olarak 100 yıldır uygulanan bir yöntem" diye konuştu.
Çarşamba Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise, “Hastanemiz çalışanlarına Kovid - 19 aşısı uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlanılan aşılama programında diğer öncelikli gruplar için aşılama programı ulusal basın ve medya organları ile halkımıza duyurulacaktır. Yapılacak duyurunun akabinde vatandaşlarımız tarafından MHRS üzerinden randevu oluşturulmak suretiyle sağlık kuruluşlarına başvurulabilecektir” denildi.

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