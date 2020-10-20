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Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi.

Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Öznur G. yönetimindeki 06 SG 367 plakalı otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, Ünal G.’nin kullandığı 64 AG 517 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 06 SG 367 plakalı otomobilde bulunan Yaren G. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

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