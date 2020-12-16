Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Beylerce mevkisindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre E. idaresindeki 61 AG 544 plakalı otomobil trafik ışıklarında duramayarak Ufukcan B.’nin kullandığı 55 AGC 137 hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobil içerisinde bulunan E.Ö. (64) yaralandı. Yaralı kadın, 112 acil ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

