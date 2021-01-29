Çarşamba’da orman yangını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba ilçesine bağlı Demiraslan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldiı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalleliler durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yangın alanında incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Başkan Halit Doğan, söndürme çalışmalarını takip etti.

