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Çarşamba’da pazar yerleri kapatıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.04.2020 20:27 | Son Güncelleme

Yeni korona virüs salgını nedeniyle Çarşamba ilçesinde bazı pazar yerlerinin ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı açıklandı.İçişleri Bakanlığı’nın ‘korona virüs’ salgınına karşı aldığı tedbirler sonrası pazar yerinde önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Yeni korona virüs salgını nedeniyle Çarşamba ilçesinde bazı pazar yerlerinin ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘korona virüs’ salgınına karşı aldığı tedbirler sonrası pazar yerinde önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Çarşamba Belediyesi tarafından yapılan duyuruda ikinci bir emre kadar kapatılacağı açıklandı.
Çarşamba Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Dikbıyık, Çınarlık, Cuma Pazarı, Gazi Mahallesi, Ağcagüney, Cumhuriyet Mahallesi, Eski Tekel Pazarı ve Yeşilırmak Mahallelerinde kurulan pazar yerleri korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır" denildi.
Ayrıca ilçe genelinde doğu ve batı yakada bulunan pazar yerlerinin açık kalacağı belirtildi.

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