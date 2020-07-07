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Çarşamba’da ‘sarı çizgi’ uygulaması

SAMSUN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ‘sarı çizgi’ uygulaması başlatıldı.Çarşamba Belediyesinin kaldırımlar üzerinde hayata geçirdiği ‘sarı çizgi’ uygulaması zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ‘sarı çizgi’ uygulaması başlatıldı.
Çarşamba Belediyesinin kaldırımlar üzerinde hayata geçirdiği ‘sarı çizgi’ uygulaması zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Uygulama hakkında konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için sarı çizgi uygulamasını başlattık. Esnaflarımızı da düşünerek başlattığımız sarı çizgi uygulaması ile daha ferah ve daha düzenli bir alışveriş ortamı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

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