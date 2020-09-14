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Çarşamba'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Çarşamba'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.U, F.Y.U. ve D.A.H. aralarında husumet bulunan M.D. ve E.D'nin Cemil Şensoy Caddesi'ndeki evinin önüne gitti.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y.U, indikleri araçtan aldığı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan M.D. ve E.D. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.D. buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan zanlılar M.U, F.Y.U. ve D.A.H, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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