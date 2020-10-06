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Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.10.2020 19:54 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde yaşandı.

Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde ilerleyen Esin K. idaresindeki 55 LM 822 plakalı otomobille, Samsun istikametinden Çarşamba yönüne yan yoldan dönüş yapmak isteyen Ferit A.’nın kullandığı 55 RY 129 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Esin K. yaralandı.
Yaralı araç sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, traktörün römorkunda bulunan çakıl ve su gider boruları yola savruldu.
Çakıl yığınından çıkartılan otomobilin çekiciyle kurtarılması ve yolun temizlenmesinin ardından Samsun-Ordu karayolu ulaşıma tekrardan açıldı.

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