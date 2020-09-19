YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.09.2020 21:48 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi’nde Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Çiğdem K.’ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Çiğdem K. ve yanındaki 3 yaşındaki çocuğu Miraç K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Tüfenkci: “Kimse milletin karşısında duramaz”
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Adana'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Samsun Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:12
Öğle
12:33
İkindi
16:01
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Fulya Eczanesi
Ilkadim
Sayar Eczanesi
Ilkadim
Ulus Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Boğuldu
Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Boğuldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kuzenlere pornolu taciz
Kuzenlere pornolu taciz
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.