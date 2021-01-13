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Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

13.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen A.C.(47) idaresindeki 25 LH 699 plakalı kamyonet, Beylerce mevkisinde bulunan trafik ışıklarında durdu. Aynı yöne seyir halinde ilerleyen R.D. (63) yönetimindeki 55 KM 270 plakalı otomobil, önünde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Z.D. (63) ve Ş.Ç. (58) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

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