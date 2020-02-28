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Çarşambalı gençlerden şehitler için saygı duruşu

SAMSUN HABERLERİ  | 28.02.2020 23:30 | Son Güncelleme

İdlib’deki hain saldırı sonucunda şehit düşen 33 Mehmetçik için Samsun’un Çarşamba ilçesinde toplanan gençler saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen 33 asker için Çarşamba ilçesindeki gençler gece saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı’nda bir araya geldi.

Çarşambalı gençlerden şehitler için saygı duruşu

İdlib’deki hain saldırı sonucunda şehit düşen 33 Mehmetçik için Samsun’un Çarşamba ilçesinde toplanan gençler saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen 33 asker için Çarşamba ilçesindeki gençler gece saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı’nda bir araya geldi. Aldıkları şehit haberleri sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden gençler, Türk bayrakları ile meydanda toplanarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İstiklal Marşı’nı okuyan gençler, ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları atarak dağıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Zübeyde Hanım Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi aldı.

Çarşambalı gençlerden şehitler için saygı duruşu

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