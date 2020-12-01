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Çarşambalı kadınlar, ürünlerini markalaştırdı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.12.2020 12:57 | Son Güncelleme

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, ilçede yaptığı çalışmalarla kadınların üretim ve markalaşmada önemli bir gücü olduğunu gösterdiklerini ifade etti.Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, “Bir kadına dokunmak bir aileye dokunmak gibi bir şeydir.

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, ilçede yaptığı çalışmalarla kadınların üretim ve markalaşmada önemli bir gücü olduğunu gösterdiklerini ifade etti.
Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, “Bir kadına dokunmak bir aileye dokunmak gibi bir şeydir. Onun çocuğuna dokunmak gibi bir şeydir. Elimizi uzatıyoruz, uzattığımız kadarda dualarını alsak yetiyor diyoruz. o ona söylüyor. O başkanına söylüyor derken aktif bir şekilde devam ediyoruz. Sosyalleşmenin yanı sıra insanların ruh haline dokunduk gibi geliyor. Sepet kursları açtık insanlar sepet yapmayı öğrendi. El sanatları kursları açtık. Dikiş kursları açtık. Tabii, bunları yaparken yalnız başımıza değildik. Halk Eğitimin, Milli Eğitimin desteği oldu. Allah razı olsun. Valilikten, belediyelerimizden çok destek aldık. Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çiğdem Karaaslan, Belediye Başkanımız Halit Doğan, Çarşamba Kaymakamımız Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Milli Eğitimi ve Halk Eğitimi Merkezimizden çok destek gördük. Allah razı olsun. Biz her zaman önümüze bakıyoruz" dedi.

"Tescillenmeyen hiçbir şey bize ait değildir"
Çarşamba’ya özgü bir yapı olarak görülen ’8 köşe kasket’ şapkasının marka haline gelmeden önce Çarşamba’ya ait olmadığının altını çizen Şen, "Çarşamba ayakkabı ve kasket için bana al dediler ama ayakkabı benim hakkım değil dedim. Onu kim üretiyorsa o almalı dedim. Çarşamba’nın kasketi. Çarşamba’nın değildi. Her ne kadar Çarşamba’ya ait deseler de tescillenmeyen hiçbir şey bize ait olamaz. Devletimiz nasıl tescilli ’Türkiye Cumhuriyeti’ ise değerlerimizin de bir markaları olmalı" şeklinde konuştu.
Şen ayrıca, Çarşamba’nın önemli lezzetlerinden biri olan ’biber tuzu’nun patentini aldıklarını da sözlerine ekledi.

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