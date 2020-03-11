Çarşamba’nın göz bebeği kuzu “Kibrit”

Samsun’un Çarşamba ilçe halkının çok yakından tanıdığı ve ününün Türkiye’ye yayıldığı kuzu “Kibrit”in gün geçtikçe hayranları artıyor.

Kuzunun sahibi Bayram Yurt, uzun yıllar önce geçimini sağlamak için gittiği Viyana’dan emekli olduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Memleketi olan Çarşamba ilçesi Koldere Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Yurt, boş vakitlerini geçirmek amacıyla birçok kez kuzu sahiplendiğini, son olarak da ‘Kibrit’ ismini verdiği kuzu ile vaktini geçirdiğini söyledi.

Kuzu Kibrit’in sahibi Bayram Yurt, “Ben Kibrit’i doğar doğmaz Çarşambalı tanıdığım bir çobandan aldım. O gün bu gündür hiç ayrılmadık. Şu anda 3 aylık olan kuzu Kibrit’e gözüm gibi bakıyorum. Onu kendi ellerimle besliyorum. Fındık, ceviz yediriyorum. Her şeyi yiyor. Özellikle sütünü eksik etmiyorum. Daha yaşına girmediği için şimdilik süt ile beslemeye özen gösteriyorum. Her gün dışarıya dolaşmaya çıkıyoruz. O zamanda otlatmaya özen gösteriyorum ve yemeğini yedikten sonra da mutlaka onunla sanki spor yapar gibi uzun yürüyüşler yapıyoruz. Tüyleri büyüdüğünde onu berbere götürüyorum. En ufak bir rahatsızlık hissettiğimde de veterinere götürmeye dikkat ediyorum” dedi.

İlk aylarında Kibrit’i evde baktığını söyleyen Bayram Yurt, bebek gibi onu bezlediğinden ve banyo yaptırdığından söz etti. Kuzusunun bazen ortadan kaybolduğunda arkasından ağladığını dile getiren Yurt, kuzu Kibrit’in isminin de bir diziden etkilenip bu ismi verdiğini anlattı. Yurt, kuzusuna olan ilginin bir maç sonrası arttığını sözlerine ekledi.

