Çarşamba’ya salça fabrikası

Çarşamba Belediye Meclis Toplantısı, fiziksel mesafe ve maske kuralları gözetilerek meclis üyelerinin katılımlarıyla Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Haziran Ayı Olağanüstü Çarşamba Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri ele alındı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında gündem maddeleri değerlendirilerek, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan meclis toplantısında ilçeye salça fabrikası kurulması üzerine konuşuldu. Yapılan görüşme sonrası Beylerce Mahallesi’nde salça fabrikası kurulmasına karar verildi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemize kurulması planlanan salça fabrikasının onayı meclisimizden geçmiştir. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fiziksel mesafe kuralı ve maske kullanımın Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde uygulandığı gözlemlenirken, meclis üyeleri de temastan kaçındılar.

