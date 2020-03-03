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Çarşı ‘Al bayrağa’ büründü

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

İdlib’te 34 askerin şehit olmasının ardından Kazancılar Çarşısı Türk bayrakları ile donatıldı.İdlib’te 34 askerin şehit olmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de kalleş saldırıya tepkiler yükseldi.

İdlib’te 34 askerin şehit olmasının ardından Kazancılar Çarşısı Türk bayrakları ile donatıldı.
İdlib’te 34 askerin şehit olmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de kalleş saldırıya tepkiler yükseldi. Kazancılar Çarşısı’nda bulunan esnaflar da, çarşının her tarafına Türk bayrağı astı.
Çarşı esnaflarından Metin Meyilli, “İdlib’teki şehitlerimizden dolayı çok üzüntülüyüz. Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Memleketimize birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Rabbim inşallah bizi ayırmaz, vatanımızı da böldürmez. Düşmanlarımıza karşı da kenetlenip daha güçlü bir şekilde bundan çıkacağız. Çok fazla ekonomiye odaklanamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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