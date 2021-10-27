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Casper konfigürasyonu ile fabrika ortamında kişiselleştirilmiş bilgisayar üretiliyor

27.10.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcılar, tercihlere göre özelleştirilebilen konfigüre bilgisayarları www.casper.com.tr adresinden oluşturup, kişiselleştirilmiş bilgisayarlarına ömür boyu performans garantisi imkanı ile sahip olabiliyorlar

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğuna konfigürasyon özelliği ile son veriyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, bilgisayar kullanımında ihtiyaçlar, ihtiyaçlara göre de gereken donanımlar gün geçtikçe değişiyor.

Kimleri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Ayrıca kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da çoğu zaman sonuçsuz kalabiliyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper, bilgisayarların, her bileşeninin elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarlarının uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde yüzlerce seçenek arasından oluşturulabildiği konfigürasyon özelliği ile kullanıcıların hayallerindeki cihazlarının fabrika ortamında üretilmesini sağlıyor.

- Kişiselleştirilmiş bilgisayarlar fabrikalarda üretiliyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, çoğu kullanıcı bilgisayar alımlarında önceliğini kullanım alanlarına göre belirliyor.

Belirlenen kullanım alanına uygun olarak da gerekli donanımı sağlayan bilgisayarlar araştırmaya başlanıyor. Genellikle istedikleri özellikteki bilgisayarları bulamayan kullanıcıların yıllarca başvurduğu geleneksel yöntem ise toplama bilgisayarlar oluyordu. Ancak istenilen özellikteki bilgisayarların profesyonel bir ortamda yaratılmaması ve uyumluluğunun ölçülmeden hazırlatılması toplama bilgisayarlarda büyük hüsrana yol açıyor.

Burada kullanıcılarının yıllarca yaşadığı probleme bilgisayar konfigürasyonu ile çözüm oluşturan Casper, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına en uyumlu ve uygun parçaları fabrika ortamında yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyor.

Kullanıcılar, binlerce çeşit arasından tercihlere göre özelleştirilebilen konfigüre bilgisayarları www.casper.com.tr adresinden oluşturup, kişiselleştirilmiş bilgisayarlarına ömür boyu performans garantisi imkanı ile sahip olabiliyorlar.

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