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Casper'a Tech Brands Turkey araştırmasında ödül

22.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Casper'a Tech Brands Turkey araştırmasında ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey araştırmasında "Bilgisayar Sektörü" kategorisinde birincilik ödülünü geçen yıl olduğu gibi 2020'de de Casper aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.

NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki güçlü markalarından biri olan Casper, Tech Brands Turkey araştırmasında "Bilgisayar Sektörü" kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile düzenlenen, 26 farklı sektörde Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brand Turkey'in sahipleri, herhangi bir başvuru olmadan halk tarafından seçildi.

Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 SES grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ödüller; Tech Brands Turkey araştırması sonucunda toplamda 26 kategoride sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 12 ilde ve 1.000 kişilik tüketici kitlesi ile gerçekleştirilen araştırmada, Casper, bu kategoride birinci seçilen marka oldu.

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen ve Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'de "Bilgisayar Sektörü' kategorisinin kazananı Casper, iş bilgisayarlarından tablete, telefondan oyun bilgisayarlarına kadar birçok kategoride en yeni teknolojilere sahip ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ikinci kez düzenlenen bu ödül programında, ikinci kez lider marka seçilmek gurur verici. Casper olarak, müşteri memnuniyetini ilk planda tutarak tüketicilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmak ve dijitalleşme yolunda öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini ve ulaşılabilirliği ticari kaygıların önünde tutmamızın ve tüketici dostu marka ilkemizin başarımıza katkı sağladığına inanıyorum."

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