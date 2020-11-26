Casper'ın 2021 "AIO" modelleri piyasaya çıktı

Bir önceki nesil işlemcilerden daha hızlı performans sunmak için güç tasarruflu bir mikro mimariyi, gelişmiş işlem teknolojisini ve silikon optimizasyonlarını kullanan 10. Nesil Intel Core işlemcilere sahip olan Casper Nirvana All-In-One A460 ve A560 tümleşik bilgisayarlar, 2021 yılında da iş hayatında yüksek performans sunmayı vadediyor.

Casper, en son teknolojilerle geliştirdiği ve satışa sunduğu iki yeni All-In-One modeli ile tüm donanımları tek bir monitörde toplarken, tasarımı ile de öne çıkıyor. Yeni nesil işlemcileri, ergonomik kullanımı, yüksek depolama alanı ve hafıza seçenekleri ile verimli, işlevsel ve performanslı bir deneyim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Casper, kullanıcılarına 2021 yılının teknolojik gelişmelerine uyumlu yeni ürün ve donanımlar sunmaya devam ediyor. Yeni geliştirilen Nirvana AIO bilgisayarlar, gün boyu yüksek verimlilikle çalışmak için bir bilgisayardan beklentileri karşılayacak.

Üç kat daha hızlı WiFi hızı ve iki kat daha hızlı grafikleri ile Nirvana All-In-One A460 ve A560; yerleşik web kamerası, hoparlörler ve mikrofon ile desteklenen ekranları ile görüşmeleri kolaylaştırırken, yansıma önleyici teknolojisine sahip ekranlar ile ideal bir ekip çalışması ortamı oluşturuyor.

Casper Nirvana All-In-One A460 ve A560, maksimum 64GB RAM desteği ile çalışırken aynı anda birçok programı kullanmayı sağlıyor. 10. Nesil Intel Core işlemcilerinin sunduğu RAM desteği ile daha güçlü, bir önceki nesle göre 1,5 kat daha hızlı performans ve daha yüksek enerji verimliliği sunuyor.

- Daha esnek, daha ergonomik

Birden fazla montaj seçeneği ile farklı alanlarda kullanım sunan All-In-One bilgisayarları; ofis ve ev çalışma ortamında ergonomik bir deneyim sağlıyor.

Ürün üzerinde bulunan VESA desteği sayesinde opsiyonel olarak satın alınan pivot özellikli stand ile -15 derece, +15 derece, aşağı veya yukarı hareketlendirme ve 90 derece ekseninde döndürme opsiyonları, daha sağlıklı ve kolay bir çalışma ortamı sunuyor.

Ergonomik tasarımı ile rahat bir tuşlama deneyimi sunan klavye ve mouse seti ile saatlerce daha konforlu ve sağlıklı çalışılabiliyor. Mat tasarıma sahip aksesuarlar, parmak izi tutmadan temiz kullanım da sağlıyor.

Casper'ın Nirvana All-In-One serisine https://www.casper.com.tr/all-in-one adresinden ulaşılabiliyor.

