YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

27.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıkları tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü asker 4 şüphelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdırdıkları kaydedildi.

Teknik takiple elde edilen deliller sonucunda, "devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak"la suçlanan ikisi emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivilin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıklarının tespit edildiği öğrenilirken, şüpheli albayların soruşturmadan kısa süre önce emekliye ayrıldıkları ifade edildi.

Ayrıca soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta gözaltına alınan 6 kişiden biri olduğu belirtildi.

Söz konusu şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Betül Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Duru Tuna Eczanesi
Cankaya
Fügen Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

3D sinema keyfinin sonunda fanusta balık hediye

Çankaya’da pandemi ilaçlaması

Çankaya’da pandemi ilaçlaması

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

Mamak Belediyesi’nden eğitime tam destek

ASKİ’den Ankara Çayı’nda temizlik

ASKİ’den Ankara Çayı’nda temizlik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.