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CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

05.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

Erzurum Havalimanına yapılan CAT 3 A sisteminin yararlarının görülmeye başladığı bildirildi.Uçak iptallerinin sıklıkla yaşandığı Erzurum’da Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan CAT 3 A sisteminin sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçakların inişini sağladığı, bu nedenle Erzurum’da bundan böyle uçak iptallerinin yaşanmayacağı belirtildi.

Erzurum Havalimanına yapılan CAT 3 A sisteminin yararlarının görülmeye başladığı bildirildi.
Uçak iptallerinin sıklıkla yaşandığı Erzurum’da Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan CAT 3 A sisteminin sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçakların inişini sağladığı, bu nedenle Erzurum’da bundan böyle uçak iptallerinin yaşanmayacağı belirtildi. 56 havalimanı içinde bu sisteme sahip 3 havalimanından biri olan ve geçtiğimiz gün görüş mesafesi 200 metreye kadar düşen Erzurum Havalimanında uçaklar çok rahat bir şekilde iniş ve kalkışlarını gerçekleştirdi. Sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanına kurulan CAT 3 A sisteminin yararları da böylelikle görülmeye başlanmış oldu. Vatandaşlar, sistemin Erzurum Havalimanına kurulması noktasında Başta Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Erzurum’u temsil eden siyasi erke teşekkür ettiklerini söylediler.
Önemli ve pahalı bir yatırımın Erzurum’a kurulmasının Erzurum’u kış turizmi noktasında gelişmesine büyük katkı yapacağına inandıklarını belirten yetkililer, “Önceki yıllarda özellikle kış aylarında sis nedeniyle uçak iptalleri yaşanıyordu. Sistemin devreye girmesiyle artık uçak iptalleri yaşamayacağız. Erzurum için önemli ve güzel bir yatırım oldu” diye konuştular.

CAT 3 A sisteminin yararları görülmeye başladı

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