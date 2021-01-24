Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar düzenlediği basın toplantısında iki yıllık süreci değerlendirdi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’li rakibi Arif Hikmet Kılıç’ı geride bırakarak Çat ilçesinde ilk kez AK Partiye Belediye Başkanlığını kazandıran Melik Yaşar, basın mensupları ile bir araya geldi. Çat ilçesinde siyasetin çok zor olduğunu ve 2019 yerel seçimlerinde dört beş grup ile mücadele ederek seçimi kazandığını ifade eden Başkan Melik Yaşar, "Siyaset bakımından Erzurum’un en zor ilçesi Çat’tır. Yorucu geçen bir seçim çalışmasının ardından hamdolsun Belediye Başkanlığını ilk kez AK Partimize kazandırdık. Seçim sürecinde çok büyük mücadeleler verdik ve karşılığını da aldık. Amacımız Partimizin de sloganı olan Gönül belediyeciliği ile halkımıza en iyi hizmeti vermekti. Aradan geçen iki yıllık süreç zarfında yaptığımız hizmetler ile halkımızın yüzünü güldürdük, güldürmeye de devam edeceğiz. Belediye Başkanı olarak göreve başlar başlamaz ilçemizin sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek adına yoğun çalışmalar sergiledik. Mahallelerimize taziye evleri yaptık. İlçemiz için önemli olan Beton santralini açtık. İlçemizde olmayan Millet konağını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyemiz canlı hayvan pazarını yaparken bizde oteli hizmete soktuk. Ayrıca Gasilhane ve morg yapımı devam ediyor. Kadın dinlenme evi hem şehir merkezimizde hem de ilçemizde atıl durumdayken aktif duruma getirdik. Lavanta projesini yine ilçemizde büyük beğeni kazandı. Yeni Sanayi sitesinin ilçeye kazandırılması noktasında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ciddi adımlar attık. Pandemi sürecinde halkımızın sağlığı için başta hijyen setleri dağıtımı olmak üzere tüm tedbirleri aldık. İhtiyaçlı ailelerimizin her zaman yayında olduk olmaya da devam edeceğiz. Çat belediyesi olarak ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Haftanın belirli günlerinde düzenlediğimiz halk günü toplantıları ile vatandaşlarımızın sorunlarını çözmede çalışmalarımız devam ediyor. Günün büyük bölümünü esnaf gezileri ve mahallelerimizde geçiriyoruz. Gönül belediyeciliği ile Çat ilçemizin makus talihini değiştirdik. Özellikle yaz turizmi konusunda da çok ciddi çalışmalarımız var. gelecek yıllarda ilçemiz yaz turizminde önemli bir konumda olacaktır" dedi.

Son günlerde Belediye Başkan yardımcısı Mazhar Özdemir’in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialar ile ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Ortaya atılan iddiaların gerçekle alakası yoktur. Zaten konu yargıya taşınmıştır. Ortaya atılan bu iddialara en güzel cevabı yargı verecektir" diye konuştu.

