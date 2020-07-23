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Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümünü yazılı bir mesajla kutladı.Başkan Yaşar, mesajında, “23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, aziz milletimizin bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet fermanıdır” diyerek, “Cumhuriyet’in ilanına giden yolda tarihi bir dönemeci ifade eden Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne atılan temel demektir.

Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümünü yazılı bir mesajla kutladı.
Başkan Yaşar, mesajında, “23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, aziz milletimizin bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet fermanıdır” diyerek, “Cumhuriyet’in ilanına giden yolda tarihi bir dönemeci ifade eden Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne atılan temel demektir. Cumhuriyet’in hangi koşullar altında kurulduğunu göstermesi ve milletimizin inancını, azim ve kararlılığını bütünüyle ortaya koyması açısından Erzurum Kongresi çok büyük bir önem taşımaktadır. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen dış mihrakları etkisiz hale getiren ve milleti aynı hedef doğrultusunda birleştiren milli bir duruşun eseridir. Dolayısıyla 101’inci yıldönümünü kutladığımız Erzurum Kongresi’ne başkanlık eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm delegelerine ve milli mücadele uğruna kanını toprağa akıtan şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

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