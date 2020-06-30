Çat Belediyesi bir ilke imza attı

Çat Belediyesi ilçede beton santrali, bims ve kilit parke imalat tesisi kuruyor.

Temeli bugün törenle atılan yatırım kapsamında hem ilçenin beton ve parke taş ve bims ihtiyacı karşılanmış, hem de belediyeye ek bir gelir kapısı açılmış olacak.

Çat’ın girişinde konuşlandırılan beton santrali, bims ve kilit parke taş imalat tesisinin temel atma törenine Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulmutalip Taştan, Belediye meclis üyeleri, Mahalle muhtarları katıldı. Törende vatandaşlar da destek için hazır bulundu.

Kurban kesilen ve dualarla gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçeye kazandıracakları bu yatırımla hem maliyet yükünü azaltacaklarını, hem de belediyeye yeni bir gelir kapısı açmış olacaklarını söyledi.

Tesiste parke taşın yanı sıra blokbims üretimi de yapacaklarını anlatan Melik Yaşar, Beton santralinin ise hem ilçe ve hem de civar illerdeki inşaat sektörünün hazır beton ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Buradaki temel atma töreninin ardından Çat İlçe Mezarlığı’nda Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan gasilhane, morg, bay bayan taziye evi, cenaze hizmet binası için de kurban kestiren Başkan Melik Yaşar, “Bizim anlayışımıza göre hizmette sınır yoktur. İlçemiz, arzu ettiği ve özlediği belediyecilik hizmetlerine Allah’ın izniyle kavuşacak. Biz işte bunun mücadelesi veriyor ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemize desteklerini esirgemen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Genel sekreterimiz Zafer Aynalı, Genel sekreter yardımcımız Hasan Şahin, Destek Hizmetler Daire Başkanı Paşa Tarhan ve Destek hizmetler personeline ilçemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

