Çat belediyesi ekipleri selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu

Erzurum’un Çat ilçesinde etkili olan yağmur bazı mahallelerde sele dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Karaca Mahallesi ve Kılınçderesi mezralarında sağanak yağışa bağlı olarak yaşanan sel ve su baskını sonrası Çat Belediyesi ekipleri vatandaşın yardımına koştu. Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın talimatı ile bölgeye giden ekipler su baskının yaşandığı mahallelerde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yıkılan yapıların yerine çadır kuran ekipler, yaşanan su baskınında dağdan gelen kaya parçalarını temizledi.

Başkan Yaşar, “Yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerimizle seferber olduk, hemşehrilerimizin müşkülünü giderdik. Çat Belediyesi, sahip olduğu tüm imkanlarla halkımızın hizmetindedir. Karaca Mahallemiz ve Kılınçderesi mezramız sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

