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Çat kapı ziyaretten yaşlılar memnun

MALATYA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ın yaşlıları çat kapı ziyaret ederek devletin sıcak yüzünün göstermesi yaşlıları memnun ediyor.Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Başdirek (Palanga) Mahallesini, Muhtar Hakan Gökçe’den aldığı bilgiler doğrultusunda evleri ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarının olup olmadığını sordu.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır’ın yaşlıları çat kapı ziyaret ederek devletin sıcak yüzünün göstermesi yaşlıları memnun ediyor.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Başdirek (Palanga) Mahallesini, Muhtar Hakan Gökçe’den aldığı bilgiler doğrultusunda evleri ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarının olup olmadığını sordu. Çalışır, Devlet olarak her zaman dilek ve temennilere açık olduklarını belirterek, bir ihtiyaçlarının olması halinde Devletin kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi.
Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Makbule Gökçe is Kaymakam Malik Çalışır’ın evini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gökçe, “Başdirek Mahallemizde yaşıyorum. Allah’a şükür bir sıkıntımız yok. Kaymakamımız Malik Çalışır çat kapı evimize geldi. Çok sevindim. İlk kez bir kaymakam evimizi ziyaret ediyor. Allah Devletimizi ve Devletimizin temsilcilerini başımızdan eksik etmesin” dedi.
Ziyaretlere, Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Ateş ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da katıldı.

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