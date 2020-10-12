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Çat-Şehir Hastanesi Yolu İyileştirme Projesi Erzurum’a nefes aldıracak

ERZURUM HABERLERİ  | 12.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Erzurum’un kara yolu ulaşım ağını genişletmek ve trafik yoğunluğunu en aza indirmek için geliştirilen projeler arasında yer alan Çat-Şehir Hastanesi Yolu iyileştirmesi inşaatı ve bağlantı yollarındaki çalışmalar devam ederken, konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere şehrin idari ve mülki amirleri bir araya geldi.Erzurum Valilik Toplantı Salonunda; Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzurum’un kara yolu ulaşım ağını genişletmek ve trafik yoğunluğunu en aza indirmek için geliştirilen projeler arasında yer alan Çat-Şehir Hastanesi Yolu iyileştirmesi inşaatı ve bağlantı yollarındaki çalışmalar devam ederken, konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere şehrin idari ve mülki amirleri bir araya geldi.
Erzurum Valilik Toplantı Salonunda; Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleşen koordinasyon toplantısında; bir kısmı Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden geçen bağlantı yolları ile Çat-Şehir Hastanesi Yolu iyileştirilme projesi görüşüldü.
Vali Yardımcılarının yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Karayolları Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, MİT Bölge Daire Başkanı, Palen Doğalgaz Müdürü ve Aras Elektrik A.Ş. Genel Müdürü de toplantıda yer aldı.
Çat-Şehir Hastanesi Yolu iyileştirmesi inşaatı ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden geçecek olan bağlantı güzergâhlarının görüşüldüğü toplantıda, şehrin idari ve mülki amirleri konu hakkındaki görüş ve önerilerini sundular. Gerçekleştirilen projenin özellikle yeni Şehir Hastanesine ulaşımı oldukça kolaylaştıracağını ve bu bölgedeki trafik yükünü azaltacağını belirten yetkililer, oluşturulan bağlantı yollarıyla yoğunluğun önüne geçileceğini söylediler.
Toplantının ardından çalışmaları yerinde incelemek için inşaat alanına giden Vali Memiş, Başkan Sekmen ve Rektör Çomaklı, projenin gidişatı hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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