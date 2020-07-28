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Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Malatya’da Çat ve Sultansuyu baraj göletleri çiftçiyi güldürürken, Sürgü ve Polat barajları ise üzdü.Çat ve Sultansuyu baraj göletlerinde doluluk yüzdeleri artarken, Sürgü ve Polat barajlarında ise düştü.

Çat ve Sultansuyu barajları çiftçiyi güldürdü

Malatya’da Çat ve Sultansuyu baraj göletleri çiftçiyi güldürürken, Sürgü ve Polat barajları ise üzdü.
Çat ve Sultansuyu baraj göletlerinde doluluk yüzdeleri artarken, Sürgü ve Polat barajlarında ise düştü. Boztepe ve Kapıkaya baraj göletlerinde ise geçen yıl ile bu yıl su hacim miktarları aynı düzeyde gerçekleşti.
Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya 92.Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 23 Temmuz 2019 ile 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Malatya’daki baraj göletlerinin aktif hacme göre doluluk oranları şöyle:
“Çat Barajı 2019 yüzde 37.39, 2020 yüzde 47.61, Sultansuyu Barajı 2019 yüzde 56.45, 2020 yüzde 75.44, Sürgü Barajı 2019 yüzde 84.17, 2020 yüzde 77.32, Polat Barajı 2019 yüzde 79.80, 2020 yüzde 69.01, Boztepe Barajı 2019 yüzde 70.36, 2020 yüzde 67.49, Kapıkaya Barajı 2019 yüzde 82.64, 2020 yüzde 82.03.”

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