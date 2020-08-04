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Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri ihale edildi

ÇORUM HABERLERİ  | 04.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Çatak Tabiat Parkı’nda bulunan ve zamanla eskiyerek kullanılamaz hale gelen sosyal tesisler ile müştemilatı yenilenecek.Çorum’un önemli mesire alanlarından biri olan Çatak Tabiat Parkı Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri ihale edildi

Çatak Tabiat Parkı’nda bulunan ve zamanla eskiyerek kullanılamaz hale gelen sosyal tesisler ile müştemilatı yenilenecek.
Çorum’un önemli mesire alanlarından biri olan Çatak Tabiat Parkı Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile turizme kazandırılması için proje hazırlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı yönetimine sunulan proje 2019 yılı turizm altyapısının geliştirilmesi kapsamında mali destek programı’na girerek kabul edildi. 3 milyon 309 bin lira olarak belirlenen proje bedelinin 1 milyon 110 bin liralık bölümü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.
2020 yılında yeniden revize edilerek 29 Temmuz 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan projenin yapımına 4 Ağustos 2020 tarihinde başlanarak 1 Aralık 2020 tarihinde tamamlanacak. 1 milyon 748 bin 760 liraya ihale edilen projenin 1 milyon 110 bin liralık bölümü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, 638 bin 760 liralık bölümü ise İl Özel İdare kaynaklarından finanse edilecek
2020 Aralık ayında tamamlanması öngörülen Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri, sosyal mekan ve spor alanları ile yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri ihale edildi

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