Çatak’a gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Van’ın Çatak Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye bir adet 250 kişilik spor salonu, bir adet gençlik merkezi ve iki adet futbol sahası olmak üzere yeni spor alanları yapılacak.

Çatak’ta her yaştan vatandaşın sportif ve kültürel imkânlara kolayca ulaşabilmesini amaçlayan Çatak Belediyesi, ilçeye yeni spor ve kültür alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin en büyük spor projesi olan gençlik merkezi projesinin yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortak protokol imzalandı.

İmza töreninden sonra konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı yatırım programına aldığı tesisler ile ilçe gençlerinin spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız. Bu bağlamda gençlerimiz için önemli yatırımlara imza atmaktayız. Çatak’a yapılacak olan gençlik merkezi de bunlardan bir tanesi. Amacımız ilçemizde bulunan her gence ulaşmak. Bu kapsamda bugün bizde Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla ilçemizde dört ayrı kapsamda spor yatırımı yapmak için protokol imzaladık. İlçemiz artık terör bölgesi değil, sportif kamp eğitim merkezidir. İlçemizde terörü sporla yeneceğimiz vaadini vererek yeni yatırımlara imza attık. İlçemizde yapılacak projeler için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibine şahsım ve vatandaşlarım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

