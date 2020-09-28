Çatak’ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Van’ın Çatak Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanı önünden başlayan ve Kirazlı Sokak’ta sona eren etkinliğe Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe protokolü ve Çatak Belediyespor sporcuları katıldı. Etkinlikte konuşan Çatak Kaymakamı Çeçen, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek için kutlandığını ifade ederek, "Avrupa Hareketlilik Haftası, iklim şartlarının el vermesi halinde yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına düzenlenmiş bir haftadır. Çatak Belediyesi de bu hafta içerisinde bir takım etkinlikte bulundular. Hepsinin amacı sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ulaşımı gündeme getirmek ve insanların sağlıklı kalmasına vesile olmaktır. Bu bağlamda hem kendi sağlığımıza yatırım yapıyoruz hem de yeryüzüne yatırım yapmış oluyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini belirterek, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında motorsuz araç kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturabilmek, vatandaşlarımızı bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak için burada toplandık. İlçemiz doğa sporlarının yapıldığı nadide ilçelerden biridir. Özellikle rafting sporu ile tanınan ilçemizde belediye olarak Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet etkinliği düzenledik. Belediyemizin projeleri arasında doğal bisiklet parkurları yer almaktadır. Görev süremiz içerisinde bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Etkinliğimizde bizlere eşlik edenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

