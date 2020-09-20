Çatak’ta İş-Kur TYP kura çekimi yapıldı

Van’ın Çatak ilçesinde İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı süresince görevlendirilecek temizlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.

Çatak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 temizlik personeli ve 5 güvenlik personeli olmak üzere 55 kişi kura ile belirlendi. Temizlik, bakım onarım için 50 kişinin çalışacağı iş alanına 441 kişi, okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak için alınacak iş ilanına 30 kişi başvuru yaptı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Çatak Atatürk İlkokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde üst düzey önlem alınırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, kura öncesi yaptığı açıklamada, "Okullarımızda istihdam etmek üzere temizlik ve güvenlik alanında bizlere destek olacak arkadaşlarımızı seçmek için burada toplandık. Hem sizlere, hem ilçemize, hem okullarımıza 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapacağımız güzel çalışmaların habercisi olduğu için hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.