YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Çatak’ta İş-Kur TYP kura çekimi yapıldı

Çatak’ta İş-Kur TYP kura çekimi yapıldı

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 19:15 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı süresince görevlendirilecek temizlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.Çatak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 temizlik personeli ve 5 güvenlik personeli olmak üzere 55 kişi kura ile belirlendi.

Van’ın Çatak ilçesinde İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı süresince görevlendirilecek temizlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.
Çatak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 temizlik personeli ve 5 güvenlik personeli olmak üzere 55 kişi kura ile belirlendi. Temizlik, bakım onarım için 50 kişinin çalışacağı iş alanına 441 kişi, okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak için alınacak iş ilanına 30 kişi başvuru yaptı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Çatak Atatürk İlkokulu Konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde üst düzey önlem alınırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, kura öncesi yaptığı açıklamada, "Okullarımızda istihdam etmek üzere temizlik ve güvenlik alanında bizlere destek olacak arkadaşlarımızı seçmek için burada toplandık. Hem sizlere, hem ilçemize, hem okullarımıza 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapacağımız güzel çalışmaların habercisi olduğu için hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çatak Asliye Hukuk Hakimi İrem Öztürk ve ekibi tarafından yapılan kura çekiminde TYÇP kapsamında çalıştırılacak 50 kişi için 50 asil 50 yedek isim, güvenlik personeli olarak çalıştırılacak 5 kişi için 5 asil 5 yedek isim belirlendi. Gerçekleştirilen kura çekiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Şube Müdürü Şükriye Ersari okul müdürleri Bahri Sidal, Fatih Seyhan, Ercüment Bozdemir, Aynur Korkmaz, Mücahit Kalaç ve Çatak Adliyesi Seçim Müdürü Abidin Babur eşlik ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Van Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:45
Öğle
12:05
İkindi
15:32
Akşam
18:14
Yatsı
19:31

Van Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Cadde Eczanesi
Tusba
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkşn daldırı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.