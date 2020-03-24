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Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi

VAN HABERLERİ  | 24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi

Çatak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahallelerdeki jandarma karakollarını dezenfekte etti.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, köylerdeki jandarma karakollarına giderek koğuşlar, bekleme alanları, koridorlar ve odalarda çalışma yaptı.

Askerlerin kullandığı malzemeleri de dezenfekte eden ekipler, yoğun kullanılan alanlarda virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri aldı.

Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ilçede önlemlerin üst düzeyde alındığını belirterek, "Huzurumuz ile güvenliğimiz için fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerinin kullandığı alanları da dezenfekte ettik. Koronavirüse karşı tedbirlerimiz kararlı şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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