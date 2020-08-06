Çatak’ta korona virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan pandemi denetimleri Van’ın Çatak ilçesinde de gerçekleşti.

Van’ın Çatak ilçesinde işletmeler bugün sabah mesainin başlaması itibariyle sağlık personeli, güvenlik güçleri ve zabıtalar tarafından denetlenmeye başlandı. “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetimde; kontrollü sosyal hayat, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı anlatıldı. Bu kapsamda Çatak Kaymakamlığı, Çatak Belediyesi, Çatak Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerini gün boyu sürdürdü.

Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Kün ve İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan tarafından Görentaş Jandarma Kontrol Noktasında gelen araçlar durdurularak şoför ve yolcular denetlenerek alınan yeni önlemler kapsamında bilgilendirildi.

