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Çatak’taki enerji nakil hatlarında bakım ve onarım

VAN HABERLERİ  | 03.04.2020 14:06 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinin güney kısmında bulunan 12 mahalle 40 mezranın kullandığı enerji hatları, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Van’ın Çatak ilçesinin güney kısmında bulunan 12 mahalle 40 mezranın kullandığı enerji hatları, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından bakım ve onarım yapılacak.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, beraberindeki VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, Sistem İşletme Müdürü Yıldıray Çevirel, Sistem İşletme Baş Mühendisi Cahit Cintan ve Çatak İşletme Şefi Abdurazzak Salçuk ile 12 mahalle ve 40 mezranın kullandığı yaklaşık 60-70 kilometrelik enerji hattında bakım ve onarım yapılması için arazide dolaşarak incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçeye elektriklerin ilk olarak 1982 yılında verildiğini belirterek, “Güney bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın elektrikle ilgili ciddi sıkıntıları var. Mevcut iletken hatları, direk, trafo ve aydınlatma lambaları yetersiz olduğu için rüzgarlı ve yağışlı havalarda sık sık kesintiler oluyor. Sağ olsunlar VEDAŞ arıza ekipleri arızayı bulup onarıp enerji veriyor, ama aşırı yüklemeden ve enerji hattının eski olmasından dolayı elektrikler sağlıklı verilmiyor. VEDAŞ İl Müdürü ve teknik ekibi ile daha verimli bir enerji hattı için incelemelerde bulunduk. Gerekli notlarını aldılar, inşallah kapsamlı bir şekilde bakım ve onarım yapıldıktan sonra kesintiler minimize edilecek” dedi.
VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ise kesintisiz enerji arzı için mücadele ettiklerini belirterek, “Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek ve artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için 2020 yatırımımızda Çatak ilçesinin güneyinde kalan 12 mahalle ve 40 mezramızın kullandığı enerji hattında Çatak İşletme Şefliğimizin tespit ettikleri alçak ve yüksek gerilim şebekeleri, trafolar ile aydınlatma sistemlerindeki arızalardü bakım onarım çalışmamızı yaparak enerji sürekliliğini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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