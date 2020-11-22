YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Çatalca Kaymakamı korona virüse yakalandı

Çatalca Kaymakamı korona virüse yakalandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.11.2020 23:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesini kalp krizinden kaybetmenin acısını yaşayan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı.Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü annesini kalp krizinden kaybetmenin acısını yaşayan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı.
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, korona virüse yakalandı. Muğla’dayken yaptırdığı test sonucu korona virüs olduğunu öğrenen kaymakam Ermiş, evinde tedavi görmeye başladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü annesini kalp krizinden vefat eden kaymakam Ermiş’in babasının da korona virüs testinin pozitif çıktığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan kaymakam Ermiş’in yerine Silivri Kaymakamı Ali Partal vekalet edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediyi kesip yemeye götürürken yakalandıKediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.