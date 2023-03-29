YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

29.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Çatalca’da kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çatalca’nın Elbasan Mahallesi’nde çatılar beyaza büründü.

“ÇİFTÇİLİK YAPIYORUZ KAR YAĞIŞI TARLALARIMIZA İYİ GELİYOR”

Elbasan mahalle sakinlerinden Burhan Kıran; “Çok bekledik bu kar yağışını ancak hava şartlarından dolayı biraz geç geldi. Bu kar yağışına bizim çok ihtiyacımız vardı, Çiftçilik yapıyoruz kar yağışı tarlalarımıza iyi geliyor. Beklediğimiz kar yağışı mart ayında geldi, biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Ben 65 yaşındayım eskiden burada diz boyu kar yağardı ama Allah’ın hikmeti şimdi eskisi gibi yağmıyor ama buna da şükür” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldüKocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ta Yediboru Vadisi dron ile görüntülendiŞırnak'ta Yediboru Vadisi dron ile görüntülendi
Diyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldüDiyarbakır’da sahur vakti aracında kurşunlanarak öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Defne eczanesi
Gebze
Kadir eczanesi
Golcuk
Şirin eczanesi
Izmit
Meral eczanesi
Darica
Umut eczanesi
Kartepe
Özge eczanesi
Dilovasi
Deva eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.