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Çatalzeytin'de çaydaki su seviyesinin yükselmesiyle zarar gören grup yolu onarıldı

18.05.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalzeytin'de çaydaki su seviyesinin yükselmesiyle zarar gören grup yolu onarıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bozulan Çatak köyü grup yolu onarılarak ulaşıma açıldı.

İlçede 6 Mayıs'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan Akçay Çayı'nın seviyesi yükselmesi sonucu zarar gören Çatalzeytin Çatak köyü grup yolunda çalışmalar tamamlandı.

Çatalzeytin Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çay yataklarındaki su seviyesinin düşmesinin ardından yürüttüğü çalışmanın ardından onarılan köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Bu süreçte köyden ilçeye ulaşım alternatif yollardan sağlandı.

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