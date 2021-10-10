YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı

Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı

10.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle zarar gören geçici menfez köprüler ve bağlantı noktalarının onarılmasıyla kapalı olan bazı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından bölgede 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerinde ulaşımın sağlanabilmesi için geçici köprü inşa edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ikinci bir selin ardından zarar gören menfez köprülerin onarılması için çalışma yapıldı.

Bölgede hayatın normale döndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışan ekipler menfez köprü ve bağlantılarını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çatalzeytin Kaymakamı Mubin Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Ağustos'taki sel felaketinin Çatalzeytin'i de etkilediğini hatırlattı.

Yıkılan köprülerin yerine kutu menfezler yapılarak bağlantı noktaları oluşturulduğunu anlatan Demirkıran, aşırı yağışlar sonucu yaşanan ikinci bir selle bu yapıların da zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Hava koşullarının düzenlenmesiyle Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerimizi kapsayan menfez köprüleri ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yeniden onardık ve ulaşıma açtık." dedi.

Demirkıran, yağışlara bağlı olarak Kızılcakaya ve Çatak köyleri arasındaki yolda da göçme ve heyelanlar olduğunu aktararak "Olumsuz hava koşullarından ötürü çalışma faaliyetinin yapılamadığı bu noktalarda da havaların düzelmesiyle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca Yunuslar köyünden merkeze kadar olan asfaltlama çalışmalarında da sona gelmek üzereyiz." ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlıkGirdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık
GÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:37
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Çınar Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.