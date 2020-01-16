Çatalzeytin’de öğrencilerden örnek davranış

Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yardım kutularına imkanları dahilinde koydukları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu tarafından "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Topaçoğlu rehberliğinde, bütün öğrencilerin projeye katılımıyla proje gerçekleşti.

Yardım kampanyası kapsamında, birlikten kuvvet doğar ilkesiyle, yardım kutularına imkanları dahilinde öğrenciler gıdalarını bıraktı. Yardım malzemeleri, öğrencileri tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



