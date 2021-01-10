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Çatalzeytinliler Derneği’nden mont ve ayakkabı yardımı

10.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Çatalzeytinliler Derneği’nden mont ve ayakkabı yardımı

Karabük’te faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kış öncesi yaklaşık 250 çocuğa ayakkabı ve mont yardımında bulundu.Ozan Şentürk başkanlığındaki Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

Karabük’te faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kış öncesi yaklaşık 250 çocuğa ayakkabı ve mont yardımında bulundu.
Ozan Şentürk başkanlığındaki Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldikleri günden beri dernek olarak en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır” düsturuyla hareket eden dernek yöneticileri kış ayı öncesi yaklaşık yardıma muhtaç 250 çocuğu mont ve ayakkabı yardımında bulundu.
Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ozan Şentürk, her alanda ellerinden geldiğince yardımlarda bulunmaya çalıştıklarını söyleyerek, “ Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden hemşehrilerimizin yaptıkları bağışlarla yaşanan pandemiden dolayı durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kış ayı öncesi mont ve ayakkabı yardımında bulunuyoruz. Şuana kadar yaklaşık 250 çocuğa mont ve ayakkabıları kendilerine ulaştırarak bir nebze olsun onların mutluluklarını hayırseverlerimizin bağışları ile ortak olmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Çatalzeytinliler Derneği’nden mont ve ayakkabı yardımı

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