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Çatan, esnaf ve vatandaşa maske dağıttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.08.2020 12:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan’a, Yeni Kahta Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan da eşlik etti.Özellikle her gün yüzlerce vatandaşla bire bir temas halinde olan esnafı, virüsten korumayı amaçladıklarını belirten Kahta Esnaf Odası Başkanı Tahsin Çatan, süreç içinde bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.Esnaf ve vatandaşa sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Başkan Tahsin Çatan, "Zor günlerden geçiyoruz.

Adıyaman’ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan’a, Yeni Kahta Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan da eşlik etti.
Özellikle her gün yüzlerce vatandaşla bire bir temas halinde olan esnafı, virüsten korumayı amaçladıklarını belirten Kahta Esnaf Odası Başkanı Tahsin Çatan, süreç içinde bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.
Esnaf ve vatandaşa sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Başkan Tahsin Çatan, "Zor günlerden geçiyoruz. Esnaflarımız için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Maskeler bizden, mecbur kalıp sokağa çıkarsanız maske takmak hemşehrilerimizden. Esnafımız sosyal mesafe alanına ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Esnaflarımız oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız İnşallah” diye konuştu

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