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Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek

10.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un 51 yaşındaki, iki çocuk annesi ünlü oyuncusu Catherine Zeta Jones yıllara meydan okuyor. Jones, yıllardır hiç bozulmayan formunun sırrını açıkladı.

Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek

Sinemanın yıllara meydan okuyan yıldızlarından Catherine Zeta Jones, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Jones, hala 20'i yaşlarındaki fiziğini korumayı başaran ünlülerden biri. Ünlü yıldız yıllardır değişmeyen formunu nasıl koruduğunu anlattı.

76 yaşındaki Michael Douglas ile evli olan Catherine Zeta Jones, sadece temiz beslenme uyguladığını belirterek ilerleyen yaşını göz önüne alarak böyle yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Jones, ne kadar istiyorsa o kadar tatlı yemeyi hayal ettiğini de açıkladı. Wall Street Journal'a konuşan Jones "Gerçekten yaşlandığım zaman bir sürü vitamin almaya başlayacağım. Çünkü hayatımın geri kalanı için istediğim şey bol bol tatlı yemek" dedi.


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