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Çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

MANİSA HABERLERİ  | 20.05.2020 18:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Edinilen bilgilere göre Demirci Fatih Mahallesi Saha Sokakta bulunan 4 katlı Nazar Apartmanının çatı katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Demirci Fatih Mahallesi Saha Sokakta bulunan 4 katlı Nazar Apartmanının çatı katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fatih Mahallesindeki vatandaşlar apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri 4 katlı apartmanın çatı katındaki yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Demirci Orman İşletme Yangın söndürme arazözü, MASKİ Su Tankeri ve Demirci Belediyesi su tankeri de destek verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekibinin yoğun çaba ve gayretleri ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı katı yangından dolayı zarar gördü.

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