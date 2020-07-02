YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Denizli’de, bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli’de, bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. bir binanın çatı katından yükselen alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven ve bina içerisinden yangına müdahale etti. kısa sürede kontrol edilen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Denizli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Emir Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Üniversite Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Denizli’de iki ilçe el ele

Denizli’de iki ilçe el ele

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

İtfaiye eri kediyi kalp masajıyla kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.