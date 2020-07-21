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Çatı yangını korkuttu

MALATYA HABERLERİ  | 21.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, bir pide fırınının çatısı alev alev yandı.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, bir pide fırınının çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, büyük maddi zarar oluştu.
İlçe merkezindeki fırının çatısında yangın meydana gelince itfaiye ekiplerine haber verildi.
Malatya Büyükşehir ile Arguvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangın sonrasında çatı tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, büyük maddi zarar oluştu.
Yangın sırasında vatandaşlar ve esnaflar korkulu anlar yaşadı.

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