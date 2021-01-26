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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

26.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir evin çatısında bir kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir evin çatısında bir kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven uzatarak kurtardığı kediyi aşağıya indirdi. Serbest bırakılan kedi, sokak aralarında gözlerden kayboldu. Mahsur kalan kediyi fark ederek belediye yetkililerinden yardım istediğini belirten mahalle sakini Sevinç Karabıyık, kediyi günler öncesinde çatıda görüp fark ettiklerini fakat kendisinin inebileceğini düşünerek mahsur kaldığını anlamadıklarını söyledi. Karabıyık, "Ancak, birkaç gün sürekli aynı çatıda olduğunu gördüğümde, kedinin mahsur durumda olduğunu ve atlamadığını fark ettik. Beyşehir Belediyesi’nin sosyal medya sayfasına yorum yazdım, oradan Zabıta görevlileri dönüş yaptı. Telefon numaramı verdim telefonla haberleştik ve ilgilendiler. Ekiplerin gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnun oldum. Sonuçta bir canın orada çaresiz kaldığını görünce insan duyarsız kalamıyor" dedi.

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