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Çatıdan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çatıda sıva yapan inşaat işçisi, dengesini kaybederek düştü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çatıda sıva yapan inşaat işçisi, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Karaova Mahallesi Sertaç Sitesi A-13 Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya çıkan Atalay D. (61) sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 3’üncü katın çatısından ikinci katın çatısına çakıldı. Acı içinde kıvranan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerinde 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı inşaat işçisi Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin de yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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