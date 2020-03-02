Çatıdan düşen kar kütlesi araçları kullanılamaz hale getirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 3 aracı kullanılmaz hale getirdi.

Tatvan ilçesinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, İbadullah Camisi mevkiinde meydana gelen olayda 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi çatıdaki koruma demirlerinin kopmasıyla birlikte biranda yere düştü. Şans eseri kütlenin düştüğü anda bina önünde kimsenin olmayışı büyük bir facianın önünü geçerken, üzerine tonlarca kar kütlesi düşen park halindeki 3 araç ise adeta kullanılamaz hale geldi. Çatıdan koparak kar kütlesi ile birlikte yere düşen koruma demiri ise bir aracın kaputuna saplandı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle olay yerinde önlem amaçlı güvenlik şeridi çekilerek, kar kütleleri nedeniyle kapanan ana yoldan araçların kontrollü şekilde geçmeleri sağlandı. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 3 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

